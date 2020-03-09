Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Илья Кива, известный эпатажным поведением, собирается приехать в Москву 9 мая на парад Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил об этом 8 марта в эфире телеканала NewsOne

Зарифмовал: Рабинович сказал, в какое место пойдет Украина из-за отказа праздновать 9 Мая © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко заявлял, что Украина не будет принимать участия в праздновании 9 мая. Депутаты от «Оппоплатформы» в свою очередь требовали уволить дипломата за раскол общества и унижение ветеранов войны.

По словам парламентария, великий праздник 75-летия Победы над гитлеровцами может стать имеет шанс стать точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться России и Украине, а также уладить конфликт в Донбассе.

Кива заявил, что его фракция обязательно будет отмечать победу Красной армии над фашизмом, поскольку этот праздник дался ценой тысяч жизней и стал общим достоянием, которым нужно гордиться.

Политик также возмутился тем, что сейчас гражданам Украины насаждают историю пособников фашизма.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру



