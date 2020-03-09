Ранее бывший на тот момент главой МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина не будет принимать участия в праздновании 9 мая. Депутаты от «Оппоплатформы» в свою очередь требовали уволить дипломата за раскол общества и унижение ветеранов войны.
По словам парламентария, великий праздник 75-летия Победы над гитлеровцами может стать имеет шанс стать точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться России и Украине, а также уладить конфликт в Донбассе.
Кива заявил, что его фракция обязательно будет отмечать победу Красной армии над фашизмом, поскольку этот праздник дался ценой тысяч жизней и стал общим достоянием, которым нужно гордиться.
Политик также возмутился тем, что сейчас гражданам Украины насаждают историю пособников фашизма.
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