Националисты выступили против руководства львовского лицея №45, в котором набирают русскоязычные первые классы. Об этом 7 марта сообщает издание «Страна»

На Украине сельского мальчика затравили из-за победы в международном песенном конкурсе © flickr.com, Avarine

Как сообщили «Стране» в лицее, русские классы набирают, потому что есть спрос.

Педагоги ссылаются на новый закон о среднем образовании, принятый Радой в январе этого года, разрешает вести начальное обучение на русском языке.

«Упорно не желает директор лицея переводить лицей на украинский язык. Наверно, русский мир ей ближе, поэтому следует ждать новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», — написал активист Игорь Девбич.

В минувшем году лицей набрал лишь один украиноязычный класс.

Волынские националисты устроили травлю 12-летнему Максима Ткачука из поселка Турийск, который на песенном конкурсе в Лондоне исполнил советскую песню «Смуглянка».