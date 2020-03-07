Лицей — одна из четырех школ с русским языком обучения во Львове. Кроме того, это учебное заведение — один из русскоязычных лицеев Западной Украины.
Как сообщили «Стране» в лицее, русские классы набирают, потому что есть спрос.
Педагоги ссылаются на новый закон о среднем образовании, принятый Радой в январе этого года, разрешает вести начальное обучение на русском языке.
«Упорно не желает директор лицея переводить лицей на украинский язык. Наверно, русский мир ей ближе, поэтому следует ждать новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», — написал активист Игорь Девбич.
В минувшем году лицей набрал лишь один украиноязычный класс.
Волынские националисты устроили травлю 12-летнему Максима Ткачука из поселка Турийск, который на песенном конкурсе в Лондоне исполнил советскую песню «Смуглянка».