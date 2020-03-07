На судебный процесс по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing рейса МН17 аккредитацию запросили более 400 представителей СМИ. Об этом в опубликованном 7 марта интервью агентству Интерфакс-Украина сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса судья Йоланде Вэйннобэл

Процесс начнется 9 марта в Гааге в судебном комплексе «Схипхол». Ожидается выступление и 13 свидетелей, личности которых пока не разглашаются.

«В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 — для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль — у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна — там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65», — рассказала собеседница издания.

Прокурорская печаль. Что происходит с делом о крушении «Боинга» в Донбассе © РИА Новости, Маша Росс | Перейти в фотобанк

Расследованием катастрофы занимается Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В мае прошлого года следователи назвали имена четырех подозреваемых. Среди них Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.