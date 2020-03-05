Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за выдержку украинцев и иностранцев, которые провели 14 дней в обсервации в Новых Санжарах. Трансляцию 5 марта вел канал Hromadske в Facebook

«Что швыряла камни, не стыдно»: жительница Новых Санжар рассказала, в кого целилась во время протестов © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Благодарю вас, что выдержали эти две недели… Я рад, что именно тут не было случаев заражения коронавирусом… Желаю вам здоровья», — заявил Зеленский, который прибыл с рабочим визитом в Полтавскую область.

При этом он призвал украинцев отказаться от заграничных поездок и выбрать на время путешествия по Украине. Президент обнял экс-министра здравоохранения Украины Зоряну Скалецкую, которую накануне уволили вместе с Кабмином, и поблагодарил ее за смелость.