Прибывшие из Китая выписались и встретились с родственниками.
«Благодарю вас, что выдержали эти две недели… Я рад, что именно тут не было случаев заражения коронавирусом… Желаю вам здоровья», — заявил Зеленский, который прибыл с рабочим визитом в Полтавскую область.
При этом он призвал украинцев отказаться от заграничных поездок и выбрать на время путешествия по Украине. Президент обнял экс-министра здравоохранения Украины Зоряну Скалецкую, которую накануне уволили вместе с Кабмином, и поблагодарил ее за смелость.