В результате смены премьера и правительства на Украине с первого плана убрали представителей Джорджа Сороса, поскольку они оказались ни на что не способны. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

При этом, по мнению эксперта, сами «соросята» никуда не денутся: «Их просто убрали с первого плана, потому что они тупые, ни с чем не справляются, ничего не умеют делать».

«Чего можно было ожидать от министра без образования [Анны] Новосад или министра без здравоохранения [Зоряны] Скалецкой? Новосад пишет с ошибками, она школьное сочинение написать не сможет, чем такие люди могут руководить? А надо же воровать деньги, надо лоббировать интересы западных фармацевтических компаний — для этого тоже нужно иметь какой-то определённый уровень. Они не справляются. Их задвинут куда-нибудь назад, в грантовые конторы, на сайты ProZorro и в прочие механизмы влияния. Просто уберут с переднего плана, потому что они только дискредитируют всю грантоедскую тусовку», — сказал Слободчук. Новый Кабмин по старым олигархическим лекалам. Главные темы соцсетей 5 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это мало что меняет для рядовых граждан Украины. «Стая стервятников заходит на второй круг. Есть смена вывески, но за вывеской "на манеже все те же". Если новый Кабмин не решит проблему внешнего долга, то диктовать экономическую политику будет МВФ. А значит, все будет как при [Арсении] Яценюке, [Алексее] Гончаруке и компании», — констатировал политолог.

На внеочередном заседании в среду, 4 марта, депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за назначение на этот пост Дениса Шмыгаля. Рада также утвердила новый состав Кабмина. При этом ряд министерств пока остаются без руководителей.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.