Только ради проведения погребальных обрядов верующие Таджикистана смогут попасть в мечети, которые Совет улемов республики закрыл из опасений распространения коронавируса, пишет Sputnik Таджикистан 4 марта

Соответствующий документ был согласован 4 марта на собрании Совета улемов Исламского центра Таджикистана. В нем сказано, что решение правления основано на хадисах пророка Мухаммада, рекомендациях Министерства здравоохранения и социального обеспечения Таджикистана.

«Для предотвращения распространения эпидемии и защиты граждан от заражения коронавирусом призываем временно воздержаться от джамаат намазов в мечетях, в том числе в соборных, пятивременных мечетях и джамаат ханах Таджикистана, кроме намаза джаназы (погребальной молитвы)», — говорится в обращении.

В Белоруссии за день в полтора раза выросло количество зараженных коронавирусом © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Как отмечается, в Таджикистане под угрозой не только массовые молебны в мечетях, но и празднование Навруза, дня прихода весны, которое должно было пройти во всех городах страны.