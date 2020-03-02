Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев впервые встретился с активными гражданами, которые помогали задержать преступников или предотвратить преступление. Об этом пишет Sputnik Белоруссия 2 марта

На встречу с чиновником были приглашены шестнадцать молодых людей со всей республики, которым в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки «За содействие».

Выступая с речью, министр вспомнил, что на днях в Минске у вокзала несколько ребят помогли задержать грабителя.

«О них тогда кто-то сказал: если бы такие были все, можно было бы милицию сократить. Я под этими словами подписываюсь. Если бы действительно такие были бы все, можно было действительно меньше милиционеров на улице держать. И таких людей становится больше. И, конечно, это очень хорошо», — сказал Караев.

Гостям также устроили экскурсию по части милицейского спецназа, показали тир, казармы, спортзал, а также познакомили с талисманом части — рысями, которые живут за решеткой.