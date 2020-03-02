Сотни молдавских ветеранов Приднестровской войны пикетировали здание правительства Молдавии с требованием отставки правительства страны, сообщает Sputnik Молдавия 2 марта

Ранее первые лица республики выступили с обращением, отметив, что «политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта».

«Страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков», — сказал премьер Ион Кику утром 2 марта.

Судя по всему, эти заявления вызвали негодование радикалов, они попытались прорваться в здание правительства и разбили стекло входной двери. В их совместном заявлении содержится требование «о выводе российских войск с территории Молдовы».

Крови нет, ребята! Почему Приднестровье не Донбасс © commons.wikimedia.org, Донор

В горячую фазу он перешел в 1992 году, когда Кишинев направил войска и добровольческие отряды националистов против Приднестровья.

В результате молдавской агрессии погибли 400 мирных жителей Приднестровья и примерно по 1 тыс. человек с каждой воюющей стороны. После ввода российских миротворцев конфликт был остановлен.

Сейчас мир в регионе поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.