В США в субботу, 29 февраля зафиксирована первая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом 1 марта сообщил сайт Радио Свобода

На брифинге в Белом Доме президент США Дональд Трамп заявил, что умерла женщина, однако затем министерство здравоохранения подтвердило, что предоставленная президенту информация была ошибочной, умершим пациентом был мужчина.

«Дональд Трамп призвал американцев не паниковать после сообщения о первой смерти от коронавируса на территории США. При этом он признал, что число случаев инфицирования, вероятно, будет расти, однако заявил, что власти готовы к любому развитию событий. В понедельник президент встретится с руководителями фармацевтических компаний, чтобы обсудить разработку вакцин», - рассказали журналисты издания.

По данным властей США на 1 марта в стране было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них заразились за рубежом, в том числе на круизном лайнере «Даймонд Принсес». Минздрав Украины рассказал, сколько в стране есть мест для лечения больных коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Всего в мире подтверждено около 87 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 80 тысяч в Китае, откуда начал распространяться вирус. В последнюю неделю быстрее, чем в Китае, растёт число заражённых в Южной Корее и Иране.

Число жертв коронавируса приближается к трём тысячам. Подавляющее большинство умерло в Китае. 43 человека умерли в Иране, 29 в Италии. А 1 марта были зафиксированы первые смертельные случаи в Австралии и Таиланде.