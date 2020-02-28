Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следит за ситуацией с коронавирусом в стране и не считает необходимым закрывать границы. Об этом он заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии, передает Sputnik Беларусь

«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — заявил Лукашенко.

«Это пустое»: Лукашенко не считает нужным закрывать границы Белоруссии из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — отметил глава государства.

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Лукашенко также призвал врачей, контактирующих с зараженными, вести себя так, чтобы снизить риск заболевания к минимуму и «работать тихо».

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Белоруссии — заболевание обнаружили у студента из Ирана. Молодого человека и людей, с которыми он контактировал, поместили в карантин.