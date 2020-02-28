«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — заявил Лукашенко.
По его словам, к ситуации так же спокойно относятся и жители Белоруссии, а закрытие границ никак не повлияет на распространение болезни.
«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — отметил глава государства.
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Лукашенко также призвал врачей, контактирующих с зараженными, вести себя так, чтобы снизить риск заболевания к минимуму и «работать тихо».
Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Белоруссии — заболевание обнаружили у студента из Ирана. Молодого человека и людей, с которыми он контактировал, поместили в карантин.