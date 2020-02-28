За неявку на матч Евролиги в Любляну против итальянской «Венеции» Международная федерация баскетбола (FIBA) присудила латвийскому клубу техническое поражение. Такое же решение FIBA приняла по отношению к венгерской команде «Шапрон», которая тоже не явилась на матч с итальянками из «Скио».
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Отмечается, что представители команд заранее проинформировали европейское отделение FIBA о своем решении и опасениях по поводу коронавируса.
В результате обе команды лишились шанса сыграть в плей-офф Евролиги и обязаны выплатить штраф в размере 25 тысяч евро (1,8 млн рублей) каждая.
По последним данным, в Италии было зафиксировано около 650 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.