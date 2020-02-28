Женский баскетбольный клуб «ТТТ Рига» заплатит штраф за отказ играть с итальянской командой из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил Sputnik Латвия

Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк присудила латвийскому клубу техническое поражение. Такое же решение FIBA приняла по отношению к венгерской команде «Шапрон», которая тоже не явилась на матч с итальянками из «Скио».

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Отмечается, что представители команд заранее проинформировали европейское отделение FIBA о своем решении и опасениях по поводу коронавируса.

В результате обе команды лишились шанса сыграть в плей-офф Евролиги и обязаны выплатить штраф в размере 25 тысяч евро (1,8 млн рублей) каждая.

По последним данным, в Италии было зафиксировано около 650 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.