В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 28 февраля сообщили на сайте Министерства здравоохранения страны

Украинские музыканты записали песню про коронавирус © flickr.com, Avarine говорится в материале ведомства.

Сейчас иранец и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.