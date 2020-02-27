Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Павел Казанцев предложил вернуть под государственный контроль сферу хранения ядохимикатов, так как от этого напрямую зависит жизнь и здоровье казахстанцев. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил Sputnik Казахстан

Пленительный аромат ванили. Херсонская долгожительница-сладкоежка едва не погибла из-за конфеты с крысиным ядом © Украина.ру обращаться жители Казахстана с жалобами на засилье грызунов и насекомых, в том числе кровососущих.

«При этом поднимаются и вопросы по сложностям борьбы с этим нашествием. В свете последних событий специалисты высказывают обеспокоенность о способности государства удержать ситуацию под контролем, учитывая, что насекомые и грызуны являются не только "дискомфортными соседями" в жизни, но и переносчиками возбудителей серьезных для человека инфекций, в том числе смертельно опасных», — заявил депутат.

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Казанцев подчеркнул, что из-за неграмотного использования ядохимикатов в нескольких регионах Казахстана уже погибали люди. При этом деятельность организаций, оказывающих услуги по дезинсекции, в стране по-прежнему не подлежит лицензированию, к ним нет четких квалификационных требований.

Стоит отметить, что только в феврале 2020 года было зарегистрировано 11 случаев отравления токсическими веществами, два человека скончались.