Нефтегазовые споры Москвы и Минска могут закончиться рыночным разменом, когда Россия в лице своих компаний выкупит нефтеперегонные заводы, нефтепровод, ряд других предприятий и активов. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко уже сейчас шантажирует российские компании изъятием собственности и национализацией, и будет делать это впредь.

«Вызывает вопрос и цена. Стоимость в 5 миллиардов, по которой был приобретён «Белтрансгаз», была выше стоимости строительства нового трубопровода. Решение было политическим — поддержать союзника. Сейчас Лукашенко остаётся нашим союзником все меньше и торговаться будет жестче», — подчеркнул Безпалько.

В любом случае, добавил политолог, российская политика уже стала на порядок прагматичнее в отношении Белоруссии, и Москва вряд ли будет финансировать Минск только за формальное объявление себя союзником.

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