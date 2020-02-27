Возможно, рассуждает эксперт, в этом случае вопрос по поставкам нефти для Минска будет решён, но это рискованно — президент Александр Лукашенко уже сейчас шантажирует российские компании изъятием собственности и национализацией, и будет делать это впредь.
«Вызывает вопрос и цена. Стоимость в 5 миллиардов, по которой был приобретён «Белтрансгаз», была выше стоимости строительства нового трубопровода. Решение было политическим — поддержать союзника. Сейчас Лукашенко остаётся нашим союзником все меньше и торговаться будет жестче», — подчеркнул Безпалько.
В любом случае, добавил политолог, российская политика уже стала на порядок прагматичнее в отношении Белоруссии, и Москва вряд ли будет финансировать Минск только за формальное объявление себя союзником.
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