Российские правоохранители задержали четверых украинцев, работавших в крупной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил «Интерфакс»

«Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их (наркотиков-ред.) изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров», — говорится в сообщении.

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По данным МВД, с начала 2018 года по сентябрь 2019 года преступники производили наркотики в арендованном доме в одном из сел Московской области. Из организованной в цокольном этаже лаборатории полицейские изъяли почти полтонны запрещенных веществ.

Дополнительный заработок. В Николаеве полицейские торговали наркотиками © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по асти 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ). По решению суда все они были арестованы.