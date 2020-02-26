Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Его уход с должности связывают со сменой курса на украинском направлении.
«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», — категоричен политик.
Сурков отметил, что хотя ненужно идеализировать лидеров самопровозглашенных республиках Донбасса, лично он считает их настоящими воинами, которые взялись за тяжелую работу и справились с ней.
Также, по его мнению, Украина сможет сформировать свою государственность в будущем, но это невозможно без участия России.
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