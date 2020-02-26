Сегодня трудно представить, чтобы восставший Донбасс вернулся в состав Украины. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном изданием «Актуальные комментарии»

«Не лох»: Сурков отметил «необыкновенную легкость в мыслях» у Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», — категоричен политик.

Сурков отметил, что хотя ненужно идеализировать лидеров самопровозглашенных республиках Донбасса, лично он считает их настоящими воинами, которые взялись за тяжелую работу и справились с ней.

Также, по его мнению, Украина сможет сформировать свою государственность в будущем, но это невозможно без участия России.

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