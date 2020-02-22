Волонтеры сложили фрукты, сладости, кофе и напитки под воротами санатория и уехали.
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«Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них», — говорится в сообщении.
Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.
В стычках пострадали девять силовиков, пятеро из них получили серьезные травмы.
Полиция задержала 24 человека, шестерым из них должны сообщить о подозрении.