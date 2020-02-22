Вынужденные переселенцы из Донбасса привезли продуктовые наборы в санаторий в Новых Санжарах, где проходят карантин эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран. Об этом 21 февраля в Facebook сообщил журналист Владимир Рунец

Обострение в Донбассе, "коронабунты", 6 лет Майдана. Главное на неделе с 14 по 21.02 от экспертов © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

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«Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них», — говорится в сообщении.

Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.

В стычках пострадали девять силовиков, пятеро из них получили серьезные травмы.

Полиция задержала 24 человека, шестерым из них должны сообщить о подозрении.