Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская область) эвакуированными из Уханя. Об этом она заявила 20 февраля на своей странице в Facebook

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Она поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией: экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения.

«Которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции», — уточнила министр.

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В четверг вечером колонна автобусов въехала на территорию санатория Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в одноименном населенном пункте в Полтавской области.

Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, завалы из которых пришлось вручную разбирать пожарным.