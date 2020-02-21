«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», — написала Скалецкая.
Она поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией: экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения.
«Которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции», — уточнила министр.
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В четверг вечером колонна автобусов въехала на территорию санатория Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в одноименном населенном пункте в Полтавской области.
Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, завалы из которых пришлось вручную разбирать пожарным.