Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер объяснила, почему официальная статистика о численности населения Украины ошибочна, и рассказала, сколько на самом деле на сегодняшний день человек в стране. Она сделала это в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Шеслер: Ложь, наглая ложь и украинская статистика © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Дмитрий Дубилет опубликовал подсчеты реальной численности населения Украины, согласно которым на 1 декабря 2019 года население Украины составляло всего 37,29 миллиона человек — 20,01 миллиона женщин и 17,28 миллиона мужчин.

При этом Шеслер считает данную статистику значительным преувеличением. По ее словам, метод подсчета населения по числу телефонных абонентов, который использовался при составлении официальной статистики, неэффективен и некорректен.

Так, она обратила внимание на то, что на Украине все телефонные SIM-карты не идентифицированы, а ввиду значительной разницы тарифов для разных операторов на одного украинца приходятся по две-три SIM-карты.

«Какая-то социологическая служба посмотрела, как соотносятся данные Дубилета с данными Госкомстата, и выяснила, что по половозрастной структуре все данные Дубилета полностью совпадают с данными Держкомстата, умноженными на 0.888. Это вообще абсурд, потому что данные Госкомстата не учитывают в принципе миграцию, а если реальные данные учитывают миграцию, то она уж никак не может быть равномерно распределена по всем полам и возрастам», — отметила эксперт.

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Также в качестве опровержения приведенной статистики Шеслер привела данные по выборам в 2006 и 2019 годах. Так, на выборах Виктора Януковича — Виктора Ющенко голосовали 30,5 миллиона человек при населении в 47 миллионов. В последних выборах приняли участие 18 миллионов человек. То есть по пропорциям получается, что на сегодняшний день на территории Украины находятся около 30 миллионов человек.

В частности, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины обратила внимание на число детей. Так, по ее данным, в 2019 году школу окончили в два раза меньше детей, чем родилось 18 лет назад — в 2001 году. Кроме того, число детей, которые пошли в первый класс в прошлом году, на 100 тысяч меньше, чем количество детей, которые родились в 2012 году.

Таким образом, по словам Шеслер, по всем параметрам на Украине не может быть больше, чем 30 миллионов человек.

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