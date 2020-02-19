Белоруссия рассматривает транзит через Украину по нефтепроводу «Одесса - Броды» как один из альтернативных путей поставки нефти в республику - переговорный процесс по этой теме продолжается. Об этом пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил РИА Новости 19 февраля

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Игорь Кизим заявил, что Киев готов транзитировать нефть для белорусских НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Броды», а также по железной дороге при поступлении соответствующей заявки от белорусской стороны.

Комментируя это заявление, Тищенко отметил важность того, что украинская сторона подтверждает готовность работать с поступающей для Белоруссии нефтью с Черного моря.

«Работа по альтернативным источникам поставки нефти ведется на системной основе с различными партнерами. С украинской стороной такая работа тоже идет. Направление "Одесса — Броды" является одним из альтернативных путей поставки нефти», — сказал пресс-секретарь «Белнефтехима».

При этом он отметил, что сейчас оглашать какие-либо результаты рано, так как переговорный процесс еще ведется.

Подробнее о ситуации с поставками нефти в Белоруссию читайте в Telegram-канале Украина.ру

К концу 2019 года Белоруссия и РФ не смогли договориться об условиях поставки нефти, в результате чего Россия с 1 января почти полностью прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Так, в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Нефтепровод «Одесса — Броды» обсуждается, в частности, как один из вариантов поставок азербайджанской нефти.