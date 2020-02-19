Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о необходимости подготовки международного иска к Украине из-за перекрытия поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, передает РИА Новости 19 февраля

«Бой за души». Карасев рассказал, что будет, если Киев возобновит поставки воды в Крым © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Ввиду значительного ущерба, причиненного Украиной экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма, соответствующий российский иск к киевским властям имеет все шансы на успех, и нашей стране давно пора переходить в наступление на юридическом фронте. Правовая основа для предъявления претензий со стороны России по отношению к Украине в связи с перекрытием Северо-Крымского канала имеется», — заявил Молохов.

Подробнее о водоснабжении Крыма читайте в Telegram-канале Украина.ру

По его словам, в практике суда ЕС постоянно встречаются дела, связанные с защитой экосистем международных водотоков, а в Международном суде ООН слушались, например, дело о загрязнении реки Уругвай и дело между Словакией и Венгрией о строительстве дамб на Дунае. При этом в международном праве отчетливо прослеживается тенденция признания мировым сообществом права на воду в качестве неотчуждаемого права человека, отметил он.

По мнению Молохова, при подготовке иска можно апеллировать к Берлинским правилам по водным ресурсам, принятым в 2004 году, Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков (1992 года), а также сопутствующим ей двум протоколам и подписанному российско-украинскому двухстороннему соглашению о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997 года).

Тем временем на Украине недавно прозвучало несколько предложений относительно возобновления подачи воды Крыму, но на специальных условиях. Так, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обменять воду для полуострова на уступки в переговорах по Донбассу, а первый президент Украины Леонид Кравчук предложил воду продавать.