«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на (экс-главу МИД Украины Павла — ред.) Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал Пушков.
Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, — это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 17, 2020
Накануне Пристайко заявил, что если белорусы «захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией».