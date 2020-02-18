Эксперт объяснил, как отреагирует Россия, если Белоруссия пойдет по пути Украины
Эксперт объяснил, как отреагирует Россия, если Белоруссия пойдет по пути Украины
© РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк
«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на (экс-главу МИД Украины Павла — ред.) Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал Пушков.

Накануне Пристайко заявил, что если белорусы «захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией».