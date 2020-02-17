Героя России Алексея Ботяна, руководившего операцией по спасению польского Кракова в январе 1945 года, похоронят в понедельник на аллее Героев Троекуровского кладбища Москвы. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости

Спаситель Кракова. Умер легендарный разведчик Великой Отечественной войны Алексей Ботян © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк скончался в минувший четверг на 104-м году жизни.

Ботян был сильной и неординарной личностью, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким легендарного разведчика.

Подвиг Ботяна бессмертен, память о разведчике будет всегда жить в сердцах благодарных потомков, отметил в телеграмме с соболезнованиями зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Алексей Ботян — уроженец Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии). В войну он вступил в 1939 году, командуя зенитным расчетом в армии Польши.

После капитуляции Польши в октябре того же года Ботян стал гражданином СССР. После начала Великой Отечественной войны прошел подготовку в разведшколе при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН).

С 1943 года в составе в составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» выполнял спецоперации в тылу врага.

В сентябре 1943 года под руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации), когда там собрались специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Советские разведчики ликвидировали около 80 немецких офицеров.

В январе 1945 года группа Ботяна подорвала склад боеприпасов в Ягеллонском замке Кракова, предотвратив тем самым уничтожение города.

За этот подвиг в 2007 году был удостоен звания Героя России. После войны Ботян работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.