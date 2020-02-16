Правящая украинская партия «Слуга народа» в ходе своего съезда в Киеве изменила устав и пересмотрела свою идеологию. Об этом сообщили «Подробности» 15 февраля

Собаки и либертарианство украинской власти вполне совмещаются © скриншот | скриншот | Перейти в фотобанк

Ряд экспертов подвергли критике такой выбор политсилы. В частности, политолог и экономист Александр Дудчак отмечал, что в случае претворения в жизнь указанной идеологии, украинские граждане останутся без пенсий и соцпособий: «Отработали — должны умереть, не надо никаких социальных программ», подчеркнул он.

Теперь вместо радикального либертарианства «Слуги народа» решили исповедовать «Украинский центризм», правда, какой смысл вкладывается в это понятие, они журналистам так и не объяснили, отделавшись общими фразами типа «мы за все хорошее и против всего плохого».

«Мы строим страну, в которой царит мир. Мы говорим в первую очередь о возвращении территорий и людей в независимую Украину. Но в широком смысле мы говорим о гражданском и общественном согласии. О преодолении расколов." Запад — Восток ", наши — не наши, русскоязычные — украиноязычные, преодоление раскола на "ватников и вишиватников"», — заявил глава партии Александр Корниенко.