В мае 2019 года представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство, которое среди прочего предполагает уменьшение социальных обязательств государства перед гражданами.
Ряд экспертов подвергли критике такой выбор политсилы. В частности, политолог и экономист Александр Дудчак отмечал, что в случае претворения в жизнь указанной идеологии, украинские граждане останутся без пенсий и соцпособий: «Отработали — должны умереть, не надо никаких социальных программ», подчеркнул он.
Теперь вместо радикального либертарианства «Слуги народа» решили исповедовать «Украинский центризм», правда, какой смысл вкладывается в это понятие, они журналистам так и не объяснили, отделавшись общими фразами типа «мы за все хорошее и против всего плохого».
«Мы строим страну, в которой царит мир. Мы говорим в первую очередь о возвращении территорий и людей в независимую Украину. Но в широком смысле мы говорим о гражданском и общественном согласии. О преодолении расколов." Запад — Восток ", наши — не наши, русскоязычные — украиноязычные, преодоление раскола на "ватников и вишиватников"», — заявил глава партии Александр Корниенко.