В окружении президента Украины Владимира Зеленского в силовых структурах нет профессионалов, в связи с чем глава государства не осведомлен о проблеме процветания организованной преступности в стране. Об этом эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру 14 февраля

Преступные авторитеты делят Днепр. Возможно, за ними стоит глава МВД Аваков © Facebook/Ілля Кива

При этом Шабовта считает, что аналитически Зеленский не подкован в вопросах безопасности, что непосредственно связано с его окружением в правоохранительной системе. Так, по мнению эксперта, глава МВД Украины Арсен Аваков заинтересован исключительно в сохранении власти, в связи с чем занят мифологизацией благополучного положения в стране.

Что касается главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, то это, по словам Шабовты, просто друг президента, который не обладает необходимыми для его должности профессиональными качествами, навыками и опытом.

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«Так скажите мне, кто вообще может до Зеленского что-то доносить? Среди его окружения в силовых блоках, правоохранительной системе практически нет глубоко профессиональных людей, аналитичных, способных предвидеть события… Аналитически президент очень слаб, так как в его окружении нет тех, кто умеет видеть суть проблемы и вовремя выкладывать на стол президенту», — отметил эксперт.

По его словам, в этом плане были очень показательны поездки Зеленского по регионам в начале президентского срока. Многие специалисты тогда отметили отсутствие в команде президента грамотного аналитика, который мог бы снабдить главу государства необходимыми данными.

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