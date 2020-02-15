Украинский президент намерен принять участие в Международной конференции по безопасности в Мюнхене 14-15 февраля, где планирует выступить с речью, посвященной Украине.
При этом Шабовта считает, что аналитически Зеленский не подкован в вопросах безопасности, что непосредственно связано с его окружением в правоохранительной системе. Так, по мнению эксперта, глава МВД Украины Арсен Аваков заинтересован исключительно в сохранении власти, в связи с чем занят мифологизацией благополучного положения в стране.
Что касается главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, то это, по словам Шабовты, просто друг президента, который не обладает необходимыми для его должности профессиональными качествами, навыками и опытом.
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«Так скажите мне, кто вообще может до Зеленского что-то доносить? Среди его окружения в силовых блоках, правоохранительной системе практически нет глубоко профессиональных людей, аналитичных, способных предвидеть события… Аналитически президент очень слаб, так как в его окружении нет тех, кто умеет видеть суть проблемы и вовремя выкладывать на стол президенту», — отметил эксперт.
По его словам, в этом плане были очень показательны поездки Зеленского по регионам в начале президентского срока. Многие специалисты тогда отметили отсутствие в команде президента грамотного аналитика, который мог бы снабдить главу государства необходимыми данными.
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