Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в Международной конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля, где планирует выступить с речью, посвященной Украине. Какие темы он затронет, а какие обойдет стороной и почему, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта рассказал в интервью изданию Украина.ру 13 февраля

Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Сергей, как вы считаете, какие вопросы, касающиеся безопасности на Украине, может поднять в своем выступлении Зеленский?

— Я с абсолютной долей уверенности предполагаю, что это будет касаться вопроса, связанного только с Востоком Украины, то есть с зоной военного конфликта. И я не думаю, что что-то новое будет звучать. Будут звучать по-прежнему лейтмотивом продолжающиеся обстрелы. Ничего другого я не ожидаю.

- А по-вашему, следовало ли бы поднять вопрос о безопасности в других регионах страны?

— Безусловно, но дело в том, что в Украине очень долгий период министр внутренних дел [Арсен] Аваков, в первую очередь, всяческим образом мифологизирует абсолютно благополучное положение в стране, чтобы все репутационные риски исключить. А на самом деле в Украине колоссальнейшая масса проблем внутреннего свойства.

Она касается, прежде всего, мощнейшего динамичного развития организованной преступности. Последнее проявление — в Закарпатской области. Причем это не локальное событие — это яркий маркер того, что в Украине происходит: стремление оргпреступности к власти.

- Вы имеете в виду перестрелку в Мукачеве на минувших выходных?

— Да. Даже МВД при всем примитивизме своей аналитики объявило, что эти бандиты в принципе планировали захватить власть в регионе.

Помпео обсудит с Зеленским в Киеве вопрос европейской безопасности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также для меня назревающей проблемой является то, что сейчас внесен законопроект в парламент о том, чтобы создать некий частный военный консалтинг. То есть есть бредовые умы, которые недооценивают все риски внутренней жизни и угрозы, которые существуют со стороны добробатовцев и других образований, возникших на почве ветеранов АТО («антитеррористической операции» в Донбассе. — Ред.). Предлагается еще их и консолидировать под бредовой идеей создания неких частных военных кампаний, которые красиво названы военным консалтингом.

Причем одна из самых страшных статей, которые предлагаются, — это разрешить этим компаниям ввоз из-за границы оружия. У меня такое жуткое впечатление, что весь уже существующий негатив в Украине хотят усилить подобными нормативными решениями и просто вооружиться до зубов. И мы тогда должны будем ждать по примеру каких-нибудь латиноамериканских государств действительно военного переворота.

Об этих проблемах президент Украины говорить не будет. Я подозреваю, что он не владеет этими проблемами особо.

- А с чем, на ваш взгляд, связана тенденция причастности политиков и силовиков к различным резонансным преступлениям на Украине?

Зеленский не получает всех предложений по вопросам безопасности - депутат © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

У нас же почти официально звучала информация о том, что полоумные бойцы целого ряда радикальных группировок, в том числе С14, являются сотрудниками Службы безопасности Украины. Заявления об этом из их уст звучали открыто: да мы сотрудничаем, отрабатываем задачи дестабилизационного, запугивающего характера, которые перед нами ставит СБУ. Эти признания звучали еще во времена господина Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко. — Ред.).

Но все дело в том, что до сих пор никто их слов не дезавуировал. И относительно эти лиц из числа самых яростных злодеев, таких как [лидер группировки С14] Евгений Карась, [обвиняемый по делу об убийстве националист] Сергей Стерненко, [один из лидеров УНА-УНСО*] Сергей Мазур, не ставят даже вопроса о какой-то правовой оценке. Они были связаны с убийством цыган, убийством человека в Одессе, но остаются безнаказанными.

Это свидетельство того, что власть продолжает сотрудничать с подобными элементами на разных уровнях. В областях своя т.н. элита знает лидеров криминального мира, сотрудничает с ними и находится иногда даже в сложном таком зависимом положении, потому что криминальный мир непременно документирует свое сотрудничество, а потом использует это в целях шантажа — это многолетняя практика. А новое поколение чиновников, приходящее к власти, думает, что оно идеально защищено от всего, — абсолютно нет!

И мы видели, как один из ближайших соратников Зеленского — его знаменитый актер «95 квартала», 160-килограммовый Юзик (депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Юрий Корявченков) — открыто и цинично вел переговоры в одном из загородных ресторанов Кривого Рога, где склонял в абсолютно открытой форме полицию к коррупционному сотрудничеству. И там наверняка просто обязаны были быть представители криминального мира, которые по-своему контролируют те или иные сегменты бизнеса.

И это очень показательно, что выплыла видеозапись всей этой встречи. Значит, кто-то документирует, сохраняет материалы, чтобы использовать в своих целях. Другой вопрос, почему это произошло публично, но там, видимо, превалировали все-таки политические задачи, связанные с дискредитацией партии «Слуга народа».

Службу безопасности Украины обвинили в слежке за депутатами Рады © Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк - Вы упоминали уже, что Зеленский не очень разбирается в этой теме. То есть он просто не в курсе происходящего или обо всем знает и молчит?

— Давайте честно говорить: я не знаю, что представляет собой руководство Службы безопасности, в данном случае господин [глава СБУ Иван] Баканов. Мне неизвестны его профессиональные качества, потому что у него их нет: нет соответствующего образования, опыта в спецслужбах. Но он друг президента. Но для меня это совсем не является отождествлением профессионального опыта.

Господин Аваков — это вообще редкий мерзавец, который единственное за что борется — это за сохранение себя во власти. И именно профессиональными вопросами министерство под его руководством не занимается и не может заниматься, потому что сам Аваков — это преступник, человек, имеющий уголовные сроки, которые потом под сомнительным соусом политических преследований были закрыты. А профессиональных знаний у него нет — он абсолютный пузырь.

Так скажите мне, кто вообще может до Зеленского что-то доносить? Среди его окружения в силовых блоках, правоохранительной системе практически нет глубоко профессиональных людей, аналитичных, способных предвидеть события.

В этом плане были очень показательны поездки Зеленского по регионам в качестве президента, когда он распекал там чиновников, топтал ногами публично и зарабатывал некие баллы в широких народных массах. Но мы, специалисты, смотрели на качество этих выездов и понимали, что у него под мышкой нет даже микроскопического какого-то аналитика, который обязан был бы при такой поездке подготовить мощную аналитику, которая показала бы, что президент владеет проблемами в регионе глубоко, системно.

И такие спецы, по мнению очень многих экспертов, так и не появились в окружении Зеленского. Там аналитически президент очень слаб, так как в его окружении нет тех, кто умеет видеть суть проблемы и вовремя выкладывать на стол президенту.

* Деятельность организации запрещена в РФ