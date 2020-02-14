- Сергей, как вы считаете, какие вопросы, касающиеся безопасности на Украине, может поднять в своем выступлении Зеленский?
— Я с абсолютной долей уверенности предполагаю, что это будет касаться вопроса, связанного только с Востоком Украины, то есть с зоной военного конфликта. И я не думаю, что что-то новое будет звучать. Будут звучать по-прежнему лейтмотивом продолжающиеся обстрелы. Ничего другого я не ожидаю.
- А по-вашему, следовало ли бы поднять вопрос о безопасности в других регионах страны?
— Безусловно, но дело в том, что в Украине очень долгий период министр внутренних дел [Арсен] Аваков, в первую очередь, всяческим образом мифологизирует абсолютно благополучное положение в стране, чтобы все репутационные риски исключить. А на самом деле в Украине колоссальнейшая масса проблем внутреннего свойства.
Она касается, прежде всего, мощнейшего динамичного развития организованной преступности. Последнее проявление — в Закарпатской области. Причем это не локальное событие — это яркий маркер того, что в Украине происходит: стремление оргпреступности к власти.
- Вы имеете в виду перестрелку в Мукачеве на минувших выходных?
— Да. Даже МВД при всем примитивизме своей аналитики объявило, что эти бандиты в принципе планировали захватить власть в регионе.
Честно говоря, у меня это не очень укладывается в голове, потому что я прекрасно понимаю, что особенностью организованной преступности в Украине является то, что она очень сильно опирается на ресурс административный. И из Закарпатья, впрочем, как и из Донецкого и Луганского регионов, в народные депутаты попадало колоссальное число людей, которые на том или ином уровне были связаны и даже сохраняли эту связь с организованной преступностью.
Также для меня назревающей проблемой является то, что сейчас внесен законопроект в парламент о том, чтобы создать некий частный военный консалтинг. То есть есть бредовые умы, которые недооценивают все риски внутренней жизни и угрозы, которые существуют со стороны добробатовцев и других образований, возникших на почве ветеранов АТО («антитеррористической операции» в Донбассе. — Ред.). Предлагается еще их и консолидировать под бредовой идеей создания неких частных военных кампаний, которые красиво названы военным консалтингом.
Причем одна из самых страшных статей, которые предлагаются, — это разрешить этим компаниям ввоз из-за границы оружия. У меня такое жуткое впечатление, что весь уже существующий негатив в Украине хотят усилить подобными нормативными решениями и просто вооружиться до зубов. И мы тогда должны будем ждать по примеру каких-нибудь латиноамериканских государств действительно военного переворота.
Об этих проблемах президент Украины говорить не будет. Я подозреваю, что он не владеет этими проблемами особо.
- А с чем, на ваш взгляд, связана тенденция причастности политиков и силовиков к различным резонансным преступлениям на Украине?
— Вопрос заключается в том, что многолетней проблемой вообще всей правоохранительной системы Украины является ее запредельная политическая заангажированность, потому что все руководители разных правоохранительных систем в первую очередь обслуживали интересы кланов власти. Следовательно, нужно было сотрудничать и с преступной средой, чтобы что-то скрывать, что-то искажать.
У нас же почти официально звучала информация о том, что полоумные бойцы целого ряда радикальных группировок, в том числе С14, являются сотрудниками Службы безопасности Украины. Заявления об этом из их уст звучали открыто: да мы сотрудничаем, отрабатываем задачи дестабилизационного, запугивающего характера, которые перед нами ставит СБУ. Эти признания звучали еще во времена господина Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко. — Ред.).
Но все дело в том, что до сих пор никто их слов не дезавуировал. И относительно эти лиц из числа самых яростных злодеев, таких как [лидер группировки С14] Евгений Карась, [обвиняемый по делу об убийстве националист] Сергей Стерненко, [один из лидеров УНА-УНСО*] Сергей Мазур, не ставят даже вопроса о какой-то правовой оценке. Они были связаны с убийством цыган, убийством человека в Одессе, но остаются безнаказанными.
Это свидетельство того, что власть продолжает сотрудничать с подобными элементами на разных уровнях. В областях своя т.н. элита знает лидеров криминального мира, сотрудничает с ними и находится иногда даже в сложном таком зависимом положении, потому что криминальный мир непременно документирует свое сотрудничество, а потом использует это в целях шантажа — это многолетняя практика. А новое поколение чиновников, приходящее к власти, думает, что оно идеально защищено от всего, — абсолютно нет!
И мы видели, как один из ближайших соратников Зеленского — его знаменитый актер «95 квартала», 160-килограммовый Юзик (депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Юрий Корявченков) — открыто и цинично вел переговоры в одном из загородных ресторанов Кривого Рога, где склонял в абсолютно открытой форме полицию к коррупционному сотрудничеству. И там наверняка просто обязаны были быть представители криминального мира, которые по-своему контролируют те или иные сегменты бизнеса.
И это очень показательно, что выплыла видеозапись всей этой встречи. Значит, кто-то документирует, сохраняет материалы, чтобы использовать в своих целях. Другой вопрос, почему это произошло публично, но там, видимо, превалировали все-таки политические задачи, связанные с дискредитацией партии «Слуга народа».
- Вы упоминали уже, что Зеленский не очень разбирается в этой теме. То есть он просто не в курсе происходящего или обо всем знает и молчит?
— Давайте честно говорить: я не знаю, что представляет собой руководство Службы безопасности, в данном случае господин [глава СБУ Иван] Баканов. Мне неизвестны его профессиональные качества, потому что у него их нет: нет соответствующего образования, опыта в спецслужбах. Но он друг президента. Но для меня это совсем не является отождествлением профессионального опыта.
Господин Аваков — это вообще редкий мерзавец, который единственное за что борется — это за сохранение себя во власти. И именно профессиональными вопросами министерство под его руководством не занимается и не может заниматься, потому что сам Аваков — это преступник, человек, имеющий уголовные сроки, которые потом под сомнительным соусом политических преследований были закрыты. А профессиональных знаний у него нет — он абсолютный пузырь.
Так скажите мне, кто вообще может до Зеленского что-то доносить? Среди его окружения в силовых блоках, правоохранительной системе практически нет глубоко профессиональных людей, аналитичных, способных предвидеть события.
В этом плане были очень показательны поездки Зеленского по регионам в качестве президента, когда он распекал там чиновников, топтал ногами публично и зарабатывал некие баллы в широких народных массах. Но мы, специалисты, смотрели на качество этих выездов и понимали, что у него под мышкой нет даже микроскопического какого-то аналитика, который обязан был бы при такой поездке подготовить мощную аналитику, которая показала бы, что президент владеет проблемами в регионе глубоко, системно.
И такие спецы, по мнению очень многих экспертов, так и не появились в окружении Зеленского. Там аналитически президент очень слаб, так как в его окружении нет тех, кто умеет видеть суть проблемы и вовремя выкладывать на стол президенту.
* Деятельность организации запрещена в РФ