Ранее Зеленский и премьер Алексей Гончарук предложили закреплять за инвесторами персональных советников, которых они назвали «инвестиционными нянями», в случае если они намерены вложить более $100 млн в Украину.
«Сегодня говорят о "нянях", ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать», — сказала она.
При этом посол согласилась с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо вкладывать деньги в Украину сейчас, когда есть ниши для инвестиций.