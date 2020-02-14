Немецкие инвесторы в Украине не нуждаются в «инвестиционных нянях», им нужны независимые суды. Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью hromadske, опубликованном 13 февраля

Как трудящихся превратить в рабов? Что готовит новый Трудовой кодекс Украине © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук предложили закреплять за инвесторами персональных советников, которых они назвали «инвестиционными нянями», в случае если они намерены вложить более $100 млн в Украину.

«Сегодня говорят о "нянях", ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать», — сказала она.

При этом посол согласилась с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо вкладывать деньги в Украину сейчас, когда есть ниши для инвестиций.