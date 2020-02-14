Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов убежден, что предлагаемый депутатами Верховной Рады законопроект, легализующий деятельность частный военных компаний, крайне опасен для Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 13 февраля

Депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности», по существу этот закон призван легализовать деятельность ЧВК.

«На самом деле это очень страшный для Украины законопроект, он стоит в одном ряду с законопроектом о дезинформации. И страшен он тем, что в стране полностью отсутствует система контроля над парамилитарными структурами. Да, пока там прописывается только внешняя деятельность подобных компаний, но мы же понимаем, что в обществе, где ходят миллионы единиц неучтенного оружия, это ограничение лишь «фиговый листок», — отмечает Виталий Теплов.

Лицензия на убийство. В Украине хотят легализовать парамилитарные структуры © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом он напоминает, что не все ветераны, обладающие опытом военных действий в Донбассе, смогут успешно адаптироваться к мирной жизни, и поэтому желающих в новом статусе взять оружие в руки будет очень много.

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