Депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности», по существу этот закон призван легализовать деятельность ЧВК.
«На самом деле это очень страшный для Украины законопроект, он стоит в одном ряду с законопроектом о дезинформации. И страшен он тем, что в стране полностью отсутствует система контроля над парамилитарными структурами. Да, пока там прописывается только внешняя деятельность подобных компаний, но мы же понимаем, что в обществе, где ходят миллионы единиц неучтенного оружия, это ограничение лишь «фиговый листок», — отмечает Виталий Теплов.
Журналист убежден, что, как только все военизированные объединения участников АТО получат юридический статус, проконтролировать их деятельность будет просто невозможно.
При этом он напоминает, что не все ветераны, обладающие опытом военных действий в Донбассе, смогут успешно адаптироваться к мирной жизни, и поэтому желающих в новом статусе взять оружие в руки будет очень много.
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