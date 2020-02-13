По его словам, на Украине у них свой бизнес, семьи и дети. Те, у кого начинаются проблемы с правоохранительными органами, стараются выехать и «управлять своими делами» дистанционно.
«Есть два основных клана. "Днепровский", его лидер вор "Умка". Второй клан — "Недели", он контролирует Западную и Центральную Украину. Эти два клана откровенно враждуют между собой. Особенно сильно этот конфликт обозначился после избиения "Недели" в октября 2019 года. Остальные кланы менее мощные», — рассказал Аброськин.
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Также он отметил, что Одессу и часть области контролирует «Южный» клан, которым руководит вор Антик — Антимос. Их основной бизнес — контрабанда, контроль над таможней, а также решение споров между местными предпринимателями.
Запорожскую область контролирует вор по кличке «Принц». Под контролем Принца отвалы местных заводов, откуда добывают ценные металлы и «крышевание» местных бизнесменов.
Аброськин добавил, что кроме этих кланов, есть несколько региональных.