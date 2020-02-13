Количество украинских воров в законе колеблется от 18 до 20 человек. Об этом 13 февраля сообщил экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в интервью «Стране»

Экс-замглавы Нацполиции назвал единственную область Украины, где тюрьмы неподконтрольны ворам в законе © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

«Есть два основных клана. "Днепровский", его лидер вор "Умка". Второй клан — "Недели", он контролирует Западную и Центральную Украину. Эти два клана откровенно враждуют между собой. Особенно сильно этот конфликт обозначился после избиения "Недели" в октября 2019 года. Остальные кланы менее мощные», — рассказал Аброськин.

Больше новостей о преступности на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Также он отметил, что Одессу и часть области контролирует «Южный» клан, которым руководит вор Антик — Антимос. Их основной бизнес — контрабанда, контроль над таможней, а также решение споров между местными предпринимателями.

Запорожскую область контролирует вор по кличке «Принц». Под контролем Принца отвалы местных заводов, откуда добывают ценные металлы и «крышевание» местных бизнесменов.

Аброськин добавил, что кроме этих кланов, есть несколько региональных.