Отмечается, что после проверок правоохранителей, одному из которых 24 года, а другому 27 лет, задержали сразу после продажи марихуаны.
«При содействии руководства Департамента патрульной полиции (ДПП), оперативники внутренней безопасности Нацполиции, сотрудники ГБР и прокуратуры задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Фигурантам грозит лишение свободы», — говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
Патрульных задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.