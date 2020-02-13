Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали в Николаеве двух патрульных полицейских за распространение среди своих знакомых марихуаны. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба местной полиции

Отмечается, что после проверок правоохранителей, одному из которых 24 года, а другому 27 лет, задержали сразу после продажи марихуаны.

«При содействии руководства Департамента патрульной полиции (ДПП), оперативники внутренней безопасности Нацполиции, сотрудники ГБР и прокуратуры задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Фигурантам грозит лишение свободы», — говорится в сообщении.

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Патрульных задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.