«Рано списывать с политических процессов Андрея Богдана, а отставка может перерасти в перевод на новую должность, которая разочарует многих "соросят". Вот смешно будет потом наблюдать за их реакцией», — говорится в сообщении.
Слово «соросята» образовано от имени собственного — американца Джорджа Сороса. Изначально «соросятами» на Украине называли общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов. В настоящее время так стали называть всех получателей западных грантов.