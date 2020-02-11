Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который, по данным СМИ, подал заявление об увольнении, может занять новую высокую должность. Об этом 11 февраля сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в ОП

Богдан мог разыграть свое увольнение — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрея Богдана, а отставка может перерасти в перевод на новую должность, которая разочарует многих "соросят". Вот смешно будет потом наблюдать за их реакцией», — говорится в сообщении.

Слово «соросята» образовано от имени собственного — американца Джорджа Сороса. Изначально «соросятами» на Украине называли общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов. В настоящее время так стали называть всех получателей западных грантов.