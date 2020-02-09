Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров поделился своими впечатлениями от встречи с украинским ученым, инженером-изобретателем из Харькова и политзаключенным Мехти Логуновым. Об этом 8 февраля сообщил телегарм-канал Украина.ру

На Украине эта встреча могла никогда не состояться. Сейчас, в Москве, совсем другое дело. Вот, что говорит Николай Янович Азаров: «Рад был встрече с ученым, инженером-изобретателем Мехди Логуновым. Язык не поворачивается назвать его самым возрастным заключенным. Он — человек-легенда. Мехди единственный при освобождении не попросил помилования у президента Украины.

Но уже понятно, если таких людей отторгает Украина, то с этой страной что-то не так, она глубоко больна. Логунов заявил, что в СБУ ему грозили максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой © предоставлено К.Кеворкян

В 85 лет он очень бодрый, готовый работать на благо Украины, имеет множество идей. У него 66 лет научного стажа и десятки патентов, научных статей.

Он был задержан СБУ в августе 2017 г. по обвинению в государственной измене. СБУ перерыли его компьютер, где обнаружили копии паспортов людей, которых он подбирал в качестве специалистов для работы на производстве. Этого хватило, чтобы получить обвинение в руководстве разведывательной группой.

Приговор — 12 лет заключения, который в его случае равнялся пожизненному».

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