«Мало инструментов прямого влияния на подобного рода прожекты. Я с этим связываю возможные изменения в самой американской политике, с попыткой наращивания госпрограмм, новых форм взаимодействия американского государства с частным капиталом», — указал эксперт.
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По его мнению, американцы оказались не готовы к новой эпохе геоэкономики, о чем уже открыто говорят и в экспертном сообществе, и в политической элите страны.
Ермолаев добавил, что эта поездка Помпео больше напоминает проверку боем, поскольку кроме интересных предложений для государств дипломат с собой не привез.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.