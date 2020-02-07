Визит госсекретаря США Майкла Помпео в страны бывшего СССР показал слабость Вашингтона: США сильны в плане военного и дипломатического влияния, но слабы как консолидированный государственный субъект. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Вояж Помпео: от политики силы к политике сделок © РИА Новости, Владимир Трефилов

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По его мнению, американцы оказались не готовы к новой эпохе геоэкономики, о чем уже открыто говорят и в экспертном сообществе, и в политической элите страны.

Ермолаев добавил, что эта поездка Помпео больше напоминает проверку боем, поскольку кроме интересных предложений для государств дипломат с собой не привез.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.