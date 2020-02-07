Ввиду того, что Крым исторически является вододефицитным регионом, там необходим комплексный подход к минимизации рисков, связанных с нехваткой воды. Об этом старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов сказал РИА Новости 7 февраля

Из-за малоснежной зимы потери питьевой воды в сетях Симферополя достигли 62% - власти © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В связи с этим глава администрации Елена Проценко заявила, что город перейдет на подачу воды по графику, однако премьер республики Юрий Гоцанюк отметил, что на сегодня такой необходимости нет.

Прокопов же считает, что властям Крыма нужно обратить внимание на рациональное и экономное использование существующих водных ресурсов в целях минимизации возможных рисков, связанных с их дефицитом.

«И тут первое — водопотери. По разным оценкам, степень изношенных водопроводных сетей, которые в основном строились еще в советское время, составляет от 30 до 50%. Поэтому необходима более интенсивная работа по их замене», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, необходимо повсеместно переходить на современные экономные способы орошения, которые уже стали применять во многих хозяйствах, а также регулировать использование аграриями установок по разгону облаков.

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Надежда только на небо, Украина не поможет. Что сегодня происходит с водой в Крыму © РИА Новости Крым. Александр Полегенько | РИА Новости Крым. Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

В частности геоэколог отметил необходимость обеспечить водоохранную зону рек и не допускать поблизости от них высадки интенсивно обрабатываемых садов, загрязняющих природные воды химикатами.

Прокопов подчеркнул, что вопрос нехватки водных ресурсов могло бы снять возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, однако пока данный вопрос находится в подвешенном состоянии.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.