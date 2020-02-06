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Центральная Азия, продолжил эксперт, это специфический регион для понимания со стороны Вашингтона в том числе потому, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, что очень мало.
«Из них 2 миллиарда приходится на Казахстан. То есть вы видите, что цифры эти не столь соразмерны по сравнению с Евросоюзом, Китаем или Российской Федерацией», — пояснил Полетаев.
В то же время, по его сведениям, американские инвестиции в Казахстан составляют около 45 млрд долларов, существует около 400 совместных предприятий, хотя большинство этих инвестиций были сделаны еще в 90-е годы и затрагивали преимущественно нефтегазовый сектор.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру