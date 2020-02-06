США не рассматривают Среднюю Азию как жизненно важный регион. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн © Telegram-канале Украина.ру

Центральная Азия, продолжил эксперт, это специфический регион для понимания со стороны Вашингтона в том числе потому, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, что очень мало.

«Из них 2 миллиарда приходится на Казахстан. То есть вы видите, что цифры эти не столь соразмерны по сравнению с Евросоюзом, Китаем или Российской Федерацией», — пояснил Полетаев.

В то же время, по его сведениям, американские инвестиции в Казахстан составляют около 45 млрд долларов, существует около 400 совместных предприятий, хотя большинство этих инвестиций были сделаны еще в 90-е годы и затрагивали преимущественно нефтегазовый сектор.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру