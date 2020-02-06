Первый большой скандал в отношениях Москвы и Минска возник в тот момент, когда белорусский лидер Александр Лукашенко захотел собственный эмиссионный центр российского рубля. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, как Ельцин на самом деле относился к Белоруссии и Союзному государству © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

По его мнению, идея о единой валюте как раз ставила целью умерить аппетиты белорусского руководства, с тем чтобы интеграция в Союзное государство осуществлялась не на бумаге, а происходило реальное сближение экономических моделей.

Если бы Лукашенко дали этот эмиссионный центр, подчеркнул политолог, то он просто печатал бы для себя то количество рублей, которое ему надо, и идея о единой валюте превратилась бы в абсурд: в том же Евросоюзе только Центробанк может печатать евро, и больше никто.

Тогда уже стало ясно, что белорусское руководство ставит своей целью выстраивать суверенное государство за счет России, но при этом получать российские дотации (хотя в тот момент Москву это вполне устраивало), заключил собеседник издания.