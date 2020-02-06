«"Да, мы подписали соглашение о единой валюте, и договорились, что этой единой валютой будет российский рубль. Но мне нужен собственный эмиссионный центр". Понятно, что это обесценивает единую валюту», — пояснил эксперт.
По его мнению, идея о единой валюте как раз ставила целью умерить аппетиты белорусского руководства, с тем чтобы интеграция в Союзное государство осуществлялась не на бумаге, а происходило реальное сближение экономических моделей.
Если бы Лукашенко дали этот эмиссионный центр, подчеркнул политолог, то он просто печатал бы для себя то количество рублей, которое ему надо, и идея о единой валюте превратилась бы в абсурд: в том же Евросоюзе только Центробанк может печатать евро, и больше никто.
Тогда уже стало ясно, что белорусское руководство ставит своей целью выстраивать суверенное государство за счет России, но при этом получать российские дотации (хотя в тот момент Москву это вполне устраивало), заключил собеседник издания.