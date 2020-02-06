Украина ещё может стать членом НАТО, предложив своих граждан в качестве «пушечного мяса». Но вряд ли Киев может рассчитывать на членство в Евросоюзе, хотя одна возможность есть. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

«В НАТО Украина, возможно, и вступит. Она фактически уже могла вступить. Причем неоднократно», — сказал политолог. По его словам, в первый раз такая возможность была ещё в середине девяностых годов, «тогда руководство страны просто могло обменять вступление (в НАТО. — Ред.) на ликвидацию своего ядерного арсенала.

Дмитрий Выдрин отметил, что тогда он сам возглавлял одну из делегаций в военную штаб-квартиру альянса, и ему «довольно внятно на это намекали начальники организации».

«Кстати, в те уже былинные времена и российское руководство стремилось в НАТО. Я встречался тогда с министром иностранных дел РФ Андреем Козыревым и помню, что он маялся такими благоглупостями. И Россия была не против подобного «блудняка». Мда, были такие общие иллюзии по поводу Запада», — сказал эксперт.

По его словам, второй раз окно возможностей для Украины приоткрылось во время второй иракской кампании. Украина-НАТО: стратегия «альпийского нищенства» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«У Пентагона возникла огромная нужда в танках. Именно они выполняли роль главного ударного оружия. У Украины в то время были тысячи еще исправных машин, годных для работы в условиях пустыни, на которые можно было поменять благосклонность руководителя Альянса. Но помешала простая жадность — «коробочки» хотели продать, а не подарить», — рассказал Выдрин.

Эксперт считает, что и сейчас тоже может возникнуть окошко возможностей для вступления в Альянс — если будет масштабный конфликт с участием НАТО на Ближнем Востоке, то «потребуется дополнительный объем неприхотливой живой силы, «пушечного мяса».

«Даже «горячие прибалты» стремятся «слинять» с возможного театра боя, чтобы не красоваться в анатомическом театре. Тогда безропотные, непритязательные, недорогие украинские воины могут своими телами проложить путь в долгожданный Альянс», — отметил Выдрин. Он добавил, что с Евросоюзом всё сложнее, эта экономическая конструкция ослабевает и вскоре может оказаться, что вступать некуда.

«Правда, есть еще одна гипотетическая возможность. Украина сегодня в западной геополитике играет примерно ту же роль, что Грета Тунберг в экологии. Она вносит невротизм и расшатывает систему. Если влиятельные игроки захотят радикально ускорить распад ЕС, Украину вполне могут туда запустить», — предположил политолог.

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