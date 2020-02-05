Избранный украинскими элитами путь регресса и саморазрушения ставит крест на будущем страны. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

«Мне сложно говорить о «завтрашнем дне» страны. Как говорил известный златоуст и, кстати, бывший мой ученик Виталий Кличко, «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть; вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Я вот не могу. Не будет у страны этого завтрашнего дня — есть только мучительно длящееся бесконечное настоящее», — сказал политолог.

По его словам, «в это тягучее настоящее уже вплавились, как мушки в янтарь, уцелевшие политики». Триллион в тени: экономика Украины в тени © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Их сложно делить на перспективных и неудачливых, прозападных и пророссийских, даже на «дебилов» и «профанов». Их степень политической, идеологической, мировоззренческой свобод сравнима со свободой полета тех же мушек в янтаре. Поэтому все они «мушки». И только. Их можно поменять на других (лучших или худших, хотя хуже вроде некуда) только вместе с их окаменевшей матрицей. А извлеченные из матрицы они теряют свою ценность. Вот какова ценность мушки, выковырянной из янтаря? Особенно из янтаря украинского, который стал солнечным символом воровства и беспредела», — резюмировал Выдрин.

По мнению политолога, на Украине наблюдается не кризис, а драма саморазрушения, при этом внешнее влияние минимально: «это внутренний выбор своей судьбы элитой страны и, чего уж лукавить, значительной части населения».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.