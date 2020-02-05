«Это пока не делается, но к этому все идет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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В Израиле, продолжил эксперт, никто всерьез не воспринимает тезисы польских руководителей, что заключение пакта Молотова—Риббентропа привело к Холокосту, поскольку Холокост — это когда одни люди убивали других, а не тогда, когда договаривались о переделе границы.
В Израиле, по его словам, скептично относятся и к этому пакту, и к Мюнхенскому договору, в котором участвовали Франция и Англия, но тогда ведь договаривались с Германией, которая еще не проводила политику геноцида.