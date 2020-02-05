Израиль может составить список тех украинцев, которые способствуют героизации украинских пособников фашизма для передачи в Евросоюз, чтобы они стали там персонами нон грата. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Эскин о визите Нетаньяху в Москву: В Израиле хорошие отношения с Россией — электоральный козырь © РИА Новости, Нина Зотина

Больше новостей об Израиле читайте в Telegram-канале Украина.ру.

В Израиле, продолжил эксперт, никто всерьез не воспринимает тезисы польских руководителей, что заключение пакта Молотова—Риббентропа привело к Холокосту, поскольку Холокост — это когда одни люди убивали других, а не тогда, когда договаривались о переделе границы.

В Израиле, по его словам, скептично относятся и к этому пакту, и к Мюнхенскому договору, в котором участвовали Франция и Англия, но тогда ведь договаривались с Германией, которая еще не проводила политику геноцида.