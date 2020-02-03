Экономист напомнил, что из-за мирового кризиса 2008 года курс гривны по отношению к доллару США обвалился на 40%. После этого рынки развивающихся стран покинули многие инвесторы.
Уже сейчас рынок акций Китая теряет 7,8%, а курс доллара США к юаню подскочил с 6,93 до 7,01.
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«Добром такие резкие взлеты и падения на мировых рынках очень редко заканчиваются. Особенно для развивающихся рынков и такой маленькой и слабой экономики, как украинская… Нас, откровенно говоря, в первую голову волнует вопрос, смогут ли украинские рынки устоять перед такой мощной угрозой? Что сейчас для этого делает Кабмин А. Гончарука?» — задается вопросом Александр Гончаров.
Из-за опасности распространения коронавируса Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.
По данным ВОЗ, заражены более 14,5 тысячи человек. За пределами Китая зафиксировали 146 случаев заражения в более чем 20 странах. Погибли 361 человек.