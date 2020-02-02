Президент Казахстана Жомарт Токаев готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в любой точке мира, но хотел бы, чтобы их переговоры прошли в Казахстане. Об этом казахстанский лидер заявил 2 февраля на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, передает Интерфакс

Помпео назвал Казахстан лидером по возвращению наемников домой из Сирии и Ирака © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, между странами существуют тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество.

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«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Визит Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.