Токаев напомнил, что США были первой страной, которая признала независимость Казахстана.
По его словам, между странами существуют тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество.
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«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Визит Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.