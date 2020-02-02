В Кривом Роге Днепропетровской области полицейский наколол бездомную собаку на вилы и швырнул ее в костер, за что теперь предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины 1 февраля

В Хмельницкой области чиновник привязал собаку к автомобилю и больше километра тащил ее по асфальту © Лена Голубничая / ‎Організація захисту тварин "ВРЯТУЙ ЖИТТЯ" Хмельницький

«Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Правоохранитель, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от гибели животное спасли очевидцы происшествия.

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Следствие по данному делу уже завершено, а обвинительное заключение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции направлено в суд. В случае доказательства вины, полицейскому за жестокое обращение с животным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщил местный телеканал «Первый городской», пса по кличке Чейз удалось выходить. Его задние лапы остались парализованными, поэтому он передвигается на инвалидной коляске. Также у животного остались проблемы с почками. Лечением животного занимались активисты.