Ранее Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть.
«Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии», — написал парламентарий.
Больше новостей об Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Брагар подчеркнул, что не ставил своей целью кого-то обидеть, а лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни.
Депутат также попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова, назвав начисление субсидий очень деликатным вопросом, который требует особого внимания не только со стороны властей, но и ответственного отношения граждан.
Брагар в вопросе субсидий призвал всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально в ней нуждается.