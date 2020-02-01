Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Соответствующий пост он опубликовал 1 февраля на своей странице в Facebook

«Пусть продаст собаку». «Слуга народа» дал совет пенсионерке о том, как заплатить за услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии», — написал парламентарий.

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Брагар подчеркнул, что не ставил своей целью кого-то обидеть, а лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни.

Депутат также попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова, назвав начисление субсидий очень деликатным вопросом, который требует особого внимания не только со стороны властей, но и ответственного отношения граждан.

Брагар в вопросе субсидий призвал всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально в ней нуждается.