Он напомнил, что с конца января до начала мая 2020 года НАТО планирует провести крупнейшие за последние 25 лет учения «Защитник 2020». Они обосновываются «изменением ситуации с безопасностью» и угрозой, носителем которой, как подразумевается, является Россия.
СССР, утверждает депутат, дал себя обмануть, отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться восточнее Германии при условии, если снова объединенная страна полностью останется под влиянием альянса. По мнению Ноя, это стало «непростительной ошибкой становившегося всё менее дееспособным советского руководства при Горбачеве».
С 1999 года, отметил он, менее чем через 10 лет после объединения Германии, Североатлантический альянс стал расширяться на восток и продолжает это делать в настоящий момент.
По мнению Ноя, именно альянс в этой ситуации можно считать агрессором, тогда как Россия всего лишь заняла оборонительную позицию.