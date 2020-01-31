Североатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве. Об этом 30 января заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье, опубликованной на портале Freiheitsliebe

Он напомнил, что с конца января до начала мая 2020 года НАТО планирует провести крупнейшие за последние 25 лет учения «Защитник 2020». Они обосновываются «изменением ситуации с безопасностью» и угрозой, носителем которой, как подразумевается, является Россия.

Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет © пресс-служба президента Украины

С 1999 года, отметил он, менее чем через 10 лет после объединения Германии, Североатлантический альянс стал расширяться на восток и продолжает это делать в настоящий момент.

По мнению Ноя, именно альянс в этой ситуации можно считать агрессором, тогда как Россия всего лишь заняла оборонительную позицию.