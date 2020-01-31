Хужина и Щербула, а также несколько других керченских чиновников, 27 января посетили дома 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили пенсионерам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета», а также преподнесли каждому по «символическому» подарку — батону белого хлеба.
В соцсетях также обратили внимание на контраст между просто одетыми ветеранами и чиновницами, которые пришли к ним в шубах. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, эта ситуация выглядела «убого».