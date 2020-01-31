Армения ввела запрет с 31 января на ввоз мяса птицы из Винницкой области Украины из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в госслужбе безопасности пищевых продуктов страны

Успех украинской птицы. Качка осуждает запрет на ввоз украинской курятины в ЕС © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Под запрет попали все виды живой птицы, птицеводческой продукции, пуха и пера, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов и кормовых добавок (за исключением кормовых добавок, содержащих синтетические и химические вещества), полимерных и картонных прокладок и коробок.

Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщали, что у птиц в Винницкой области был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. Изначально были заражены и впоследствии скончались 4,86 тысячи птиц.

По данным областного управления государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области были уничтожены более 100 тысяч птиц.