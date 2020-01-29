По словам Кравчука, Зеленский говорил о том, что Вторая мировая была спровоцирована заключением союза между СССР и Германией.
Также он рассказал о личной встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове.
«Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу», — заявил бывший украинский президент.
По его словам, об этом и говорил Зеленский, а вовсе никого не обвинял.
На днях Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.