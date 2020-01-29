Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. Он высказался на эту тему 28 января в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Вам перед дедом не стыдно?»: Поклонская назвала «уроком русофобии» слова Зеленского о вине СССР в ВОВ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Также он рассказал о личной встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове.

«Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу», — заявил бывший украинский президент.

По его словам, об этом и говорил Зеленский, а вовсе никого не обвинял.

На днях Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.