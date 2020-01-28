Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов объяснил, почему отставка Владислава Суркова с поста помощника президента РФ или сохранение им этой должности не повлияет на вектор России в отношении Донбасса. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 28 января

Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео © Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сурков де-юре продолжает оставаться помощником российского лидера.

«Политика такой огромной страны, как Российская Федерация, не может на 100% определяться волей одного человека… Сурков был или остается одним из людей, которые незначительными корректировками сильно модифицировали картину мира, но я считаю, что главный вектор России в отношении Донбасса не изменится… Россия не бросит Донбасс», — заявил Замдыханов.

Ранее Песков в ответ на вопрос о том, определено ли, кто в Администрации президента будет заниматься вопросами Украины, сообщил, что «нюансировка продолжается». Он пообещал проинформировать общественность, как только будут определены «юридическая формулировка и определенные нюансы с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями Администрации».