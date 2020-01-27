Не стоит «вешать ярлык» на нового замглавы ГБР Александра Бабикова только потому, что ранее он работал адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом 27 января в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский

«Давайте возьмем, к примеру, Офис генерального прокурора. Там любого из заместителей генпрокурора можно связать с теми или иными людьми. Конфликта интересов в юридическом понимании тут нет. Скорее в морально-этическом смысле», — заявил он.

Генпрокуратура Украины под внешним управлением США. Чьи интересы представляет Рябошапка у себя на родине © пресс-служба ГП Украины

По сути, по словам Монастырского, его можно найти у всех руководителей правоохранительной системы.