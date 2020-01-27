«Давайте возьмем, к примеру, Офис генерального прокурора. Там любого из заместителей генпрокурора можно связать с теми или иными людьми. Конфликта интересов в юридическом понимании тут нет. Скорее в морально-этическом смысле», — заявил он.
По мнению депутата, если применять данную логику, то почти у всех людей, которые работают в Генеральной прокуратуре, можно найти «этот потенциальный этический конфликт интересов».
По сути, по словам Монастырского, его можно найти у всех руководителей правоохранительной системы.