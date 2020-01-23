Евросоюз не учел предыдущие договоренности с Украиной и запретил ввоз в ЕС мясо птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанные продукты из страны. Об этом 23 января сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) на официальном сайте

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк сообщению, данная информация поступила 22 января вечером от Европейской Комиссии.

Также отмечается, что Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», — заявили в ведомстве.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.