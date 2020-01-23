Согласно сообщению, данная информация поступила 22 января вечером от Европейской Комиссии.
Также отмечается, что Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.
«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», — заявили в ведомстве.
По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.